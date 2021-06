TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten terörle mücadele açıklaması Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ülkenin gazetelerinde yetkiliymiş gibi demeçler veren terör örgütünün sözde liderlerinin Kandil'de uyuyamadıklarını, dışarı çıkamadıklarını ve dağdaki kontrollerini kaybettiklerini söyledi.

Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Yol Yatırımı İlk Kazı Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünya ekonomilerinin zor durumda olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin geçen yılı yüzde 3,5 küçülmeyle bitirdiğini ifade eden Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde Türkiye'de krizin iyi yöneltildiğini belirtti.

Güvenç, Türkiye'nin ihracatta şimdiye kadar en yüksek seviyeye çıktığına dikkati çekerek, "Sanayimiz ayakta, üretiyoruz ve 170 milyar dolarlık bir ihracatı yakaladık. Şer güçler, dünya egemenleri biliniz ki bunu nasıl başarıyoruz, bu ülke neden tökezlemiyor, neden ihracatı sürekli artıyor, bunu dikkatle izliyorlar. Buradan onlara da sesleniyorum, bu işin sırrı şudur: Samimiyet, iman, danışma, ahlaktır. Halk, esnaf, işçi ve emekçi ile bütünleşmektir." dedi.

1984'ten beri millete acı çektiren terörün kökünü kazımak üzere olduklarını dile getiren Güvenç, terörü minimize ettiklerini vurguladı.

Teröristleri şehir ve dağlardan atmakta kararlı olduklarını ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin gazetelerinde yetkiliymiş gibi demeçler veren terör örgütünün sözde liderleri, Kandil'de uyuyamıyor, dışarı çıkamıyor ve dağdaki kontrollerini de kaybetti. Bugün Kuzey Irak'ın her bölgesinde de rahat edemiyor. Türkiye, bir turizm ülkesi. Çatlama, patlama, terör, şiddet olmazsa her yıl 40 milyar dolar turizmden geliri var ve ciddi bir istihdam alanı. 40 milyar doları eğer her yıl bütçeye, ekonomiye sıcak para olarak soktuğun zaman işte o sana yatırım olarak döner. Oradan Büyükşehir Belediyesine pay düşer, o pay da belediye başkanı göğsünü gererek senin emrine verir."

Petrol arama faaliyetleri

Güvenç, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Türkiye'nin doğusunda ve batısında doğal gaz ve petrolün olduğuna inandığını söyledi.

Geçmişte doğal gaz ve petrol aramalarının Batılılara yaptırıldığını ifade eden Güvenç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin belini büken iş nedir? Enerji ithalatıdır. Enerji ithalatı bizim belimizi büküyor. Dış ticaret açığımızın temelinde her yıl 60 milyar dolar doğal gaz ve petrol ithalimiz var. Tüketimimizin artmasına rağmen son 10 yılda barajlarla, hidroelektrik santrallerle, güneş enerjileri, rüzgar enerjisi ile bunu 40 milyar dolara çektik. Yani 20-25 milyar dolar bu ülkenin parasının dışarıya gitmesini önledik. Bunun faydasını görüyoruz. İnşallah bulduğumuz doğal gazı da devreye aldığımızda Türkiye, enerji ithalatçısı olmadan inşallah ihracatçı konumuna gelecek. Dış ticaretimiz denkleşecek. Bilin ki şu anki mücadele bunu önleme mücadelesidir. Bu adamlar durup dururken Tayyip Erdoğan'ın boyuna posuna saldırmıyorlar. Türkiye'nin ayağa kalkma mücadelesine doğrudan cepheden ateş ediyorlar. Biz bu iki şeyi gerçekleştirirsek dışa bağımlılığımız bitecek."

Güvenç, konuşmasının ardından beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile diğer ilgililerle temel açma çalışmalarını izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün