Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bütün kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu, Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameleri görüşmek üzere toplandı.

Hükümet adına söz alan Bekir Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) sürecinde kamudan ihraçları, iadeleri, açma ve kapamaları düzenleyen kanun hükmünde kararnamelere (KHK) ilişkin bilgi verdi.

Hem FETÖ hem de diğer terör örgütleriyle kararlı ve hızlı mücadelenin sürdüğünü söyleyen Bozdağ, başlangıçta olağanüstü halin kısa sürede bitirilmesini temenni ettiklerini, ancak yaşanan gelişmelerin, FETÖ'nün örgütlenme yapılanması ile etkin mücadelenin sürdürülmesi açısından OHAL'e ihtiyaç duyulduğunu ve altıncı kez uzatıldığını anımsattı.

Bozdağ, OHAL sürecinde bazen tedbir kararnameleri çıkarıldığını, bazen de yasal düzenlemelerde değişiklik yapan veya yeni yasal düzenlemeler getiren kararnameler çıkarıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar çıkarılan kararname sayısı 31; bunların 5'i daha önce TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. 15'i tedbir kararnamesi, yani ihraçları, iadeleri, kapatmaları, açılmaları içeren kararnameler. 2 tanesi hem tedbir hem de yapısal, yasalarda düzenleme ve değişiklik içeren KHK'ler. Diğer 14 tanesi ise sadece yasal düzenleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmış kararnameler. Bugüne kadar 5 tane kanun hükmünde kararname kanunlaştırıldı, dün de 5 tane KHK, Meclisteki parti gruplarının ortak anlaşması sonucu görüşmeleri tamamlandı. Bugün ve yarın da diğer KHK'lerin kanunlaşması konusunda grupların ortak bir anlaşması, uzlaşması var. Bu çerçevede görüşülecektir."

TBMM Genel Kurulundan kabulü yapılmamış olan 21 KHK'nin de yasalaşacağını dile getiren Bozdağ, son KHK'nin ihraçları, iadeleri, kapatma ve açılmaları içeren tedbir KHK'si olduğunu, yasal bir düzenleme yapılmadığını kaydetti.

Bozdağ, KHK'lerle ilgili, özellikle ihraçlar ve kapatmalar konusunda yargı yolunun kapalı olduğunu belirterek, bu konuda yargı yolunu açmak üzere daha önce yapılan düzenlemeyle Olağanüstü İşleri İnceleme Komisyonu adı altında bir komisyon kurulduğunu ve tüm ihraç ve kapatmaya muhatap olan tüzel ve gerçek kişilerin komisyona müracaatlarına imkan tanındığını anımsattı.

Komisyona müracaat eden herkese yargı yolunun açıldığını ifade eden Bozdağ, komisyonun da kabul yolunda karar verdiğinde ilgili kişinin görevine iade edileceğini, kapatılan bir yerin ise açılacağını söyledi. Talebin reddi halinde ise komisyonun kararının idari işlem kabul edildiği için idari yargı yolu açılacağını anlatan Bozdağ, "Ankara İdare Mahkemelerine dava açma hakları var. İdare Mahkemesi de yapılan tasarrufları olağanüstü halin ortaya koyduğu hukuk çerçevesinde inceleyecek, değerlendirecek ve ona göre de bir karar verecektir. Bu kararı beğenmediği takdirde Danıştaya gitme hakkı var ve Danıştay süreci bittikten sonra bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesine taşıma imkanı var. Hükümet olarak bu konuda yargı denetimini de devreye sokan bir mekanizmayı hayata geçirmemizin ana nedeni, yapılan tüm tasarrufların anayasa ve hukuk devleti çerçevesinde yapılmış olmasıdır." diye konuştu.

"KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı 107 bin 174"

Bozdağ, yapılan her çalışmanın her türlü denetime açık olmasının hukuk devletinin bir gereği olduğunu belirterek, yargı denetimini açan mekanizmayı da hayata geçirdiklerini söyledi. Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemi İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş; ihraçlardan. Bugüne kadar da komisyon bin 562 kişi hakkında karar vermiş. Bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul' kararı vermiş, diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlardır. Ama bu retlerin kapsamı daha ziyade bir takım görevsizlik ve benzeri konular var. Bugüne kadar KHK'lerle yapılmış ihraç sayısı 110 bin 778, iade sayısı 3 bin 604. 110 bin 778 kişi ihraç edilirken 3 bin 604 kişi yine KHK'lerle görevine iade edilmiş. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net olarak 107 bin 174'tür."

Her devletin kendi çalıştırdığı kişilerde anayasal düzene ve devlete sadakati aradığına dikkati çeken Bozdağ, devletin, anayasasına ve devletine sadakatinden şüphe duyduğu kişileri çalıştırmayabileceğini söyledi.

Bozdağ, hiçbir devletin kendisine karşı düşmanlık içinde olan, anayasa ve yasalara sadakat içerisinde olmayan kişileri çalıştırmaya mecbur edilemeyeceğini vurgulayarak, anayasaya göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Hiçbir devletin, kendi içerisinde devlet adına görev yapan kamu görevlilerinin, devletin içerisinde ayrı bir devlet gibi çalışmasına ve bazı terör örgütlerinin hedefleri ve emelleri doğrultusunda faaliyette bulunmasına izin vermeyeceğine dikkati çeken Bozdağ, " Türkiye Cumhuriyeti, FETÖ/PYD, PKK, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle irtibat ve üyelik ilişkisi içerisinde olduğu belgelendirilen kişilerle ilgili anayasamızın da verdiği yetkiler çerçevesinde adımlar atılmıştır. İhraç ve kapatma da bu anayasa ve yasal uygunluk çerçevesinde yapılmıştır. Zaman zaman iadeler de olmuştur. Çünkü elde edilen bilgiler konusunda birtakım yanlışlıklar ortaya çıktığında bu yanlış bilgiler nedeniyle ortaya çıkan ihracın iadeye dönüşmesi konusunda da tereddüt edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"ByLock mağduru bin 823 görevlerine kişi iade edildi"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ'nün, ByLock uygulamasının devlet tarafından takip edildiğini ve tespit edildiğini fark etmesi ve bu konuda şüphelenmesi üzerine "Mor Beyin" uygulamasını geliştirdiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Fetullahçı Terör Örgütüne mensup olmayan kişinin ByLock uygulamasına birtakım yazılımlar yoluyla yönlendirilmesi, iradeleri dışında sağlamak suretiyle gerçek terör örgütü üyelerini gizleme gayreti ve çabaları olduğu ortaya çıkınca da bu kapsamda olan kişilerle derhal incelemeler başlatılmış ve adımlar atılmıştır. Bildiğiniz gibi Mor Beyin uygulaması kapsamında 11 bin 480 kişinin varlığı tespit edildi. Bunlardan 2 bin 168 kişi kamu görevlisi, bir kısmı ihraç edilmiş, bir kısmı kamuda hala çalışan görevlilerdi. Mor Beyin uygulamasını tespitten önce ByLock'cu diye ihraç edilenlerin tamamı FETÖ'nün ortaya koyduğu bu tuzağı düştükleri belirlendikten sonra görevlerine iade edilmiştir. Bu kapsamda iade edilenlerin sayısı bin 823'tür. Aradaki fark ya ihraç edilmemiş, görevde olmasından kaynaklanıyor; ya da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle ihraç edilmiş ama ByLock dışında başka somut gerekçeleri olduğu için ihraç edilmiş kişiler iade edilmedi.

Adli süreçlerde yargılaması devam eden gözaltı ve tutukluluk içerisinde olan kişilerle ilgili adli makamlar hukuk devleti olmanın gereğini yapmışlardır. Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var."

Bozdağ, KHK'nin bir özelliğinin de Mor Beyin tuzağı nedeniyle ByLock uygulamasına yönlendirilerek FETÖ'nün mağdur ettiği kişilerin iadesini içerdiğini dile getirdi.

(Sürecek)