TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Bünyan ve Tarsus ceza infaz kurumlarının inceleme raporlarını ele aldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Bünyan ve Tarsus ceza infaz kurumlarının inceleme raporlarını ele aldı.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.
Toplantıda, komisyonun çalışmaları kapsamında Bünyan ve Tarsus ceza infaz kurumlarına düzenlenen ziyaretler sonucunda hazırlanan inceleme raporlarına ilişkin milletvekilleri, görüş ve önerilerini dile getirdi.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz, yürütülen çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Toplantıda, söz konusu 2 kuruma yönelik hazırlanan raporlar, oy birliğiyle kabul edildi.
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri