TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporlarını görüşerek kabul etti.