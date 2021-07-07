TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporlarını görüşerek kabul etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporlarını görüşerek kabul etti.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Komisyonda, iki rapor aynı anda görüşüldü. Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:53:02. #1.15#

title