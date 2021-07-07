TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporlarını görüşerek kabul etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporlarını görüşerek kabul etti.
Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.
Komisyonda, iki rapor aynı anda görüşüldü. Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta