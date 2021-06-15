TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki cezaevlerini ziyaret edecek
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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki cezaevlerini ziyaret edecek

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki cezaevlerini ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulunacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulunacak.

Komisyon, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında, cezaevleri ziyaretleri gündemiyle toplandı.

Yurdunuseven, komisyonun kuruluş amacının cezaevlerinde incelemeler yapıp, ziyaretlerden çıkacak raporları Adalet Bakanlığı ile paylaşmak olduğunu söyledi.

Daha sonra komisyon üyeleri, çalışma takvimi çerçevesinde ziyaret etmeyi planladıkları cezaevlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Değerlendirmeler sonucu komisyon bu hafta sonu Van, önümüzdeki hafta sonu da İzmir'deki cezaevlerinde incelemede bulunmayı kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki cezaevlerini ziyaret edecek - Haberler
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