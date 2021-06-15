TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki cezaevlerini ziyaret edecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulunacak.