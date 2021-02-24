TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek
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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek

24.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:24
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 4 Mart Perşembe günü Sincan Cezaevini ziyaret edecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 4 Mart Perşembe günü Sincan Cezaevini ziyaret edecek.

Meclis Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri ziyaretleri gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, daha önce programa alınan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Sincan, Afyonkarahisar ve İzmir'deki cezaevlerinin ziyaret edilmesini yeniden ele almak istediklerini söyledi.

Cezaevlerindeki eksiklikleri tespit etmek ve ilgili birimlere bunları aktarmanın komisyonun amaç ve görevi olduğunu dile getiren Yurdunuseven, "Cezaevi ziyaretlerimizin sonucunda Adalet Bakanımıza ortak görüşlerimizi aktaracağız. Cezaevindeki insanların, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması ve cezasını çekip normal hayata dönmesi bizim prensibimizdir." diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerindeki durumla ilgili gerek komisyona gerekse de kendilerine şikayet mektupları ve dilekçelerin geldiğini söyledi. Cezaevlerinde ciddi sıkıntıların bulunduğunu söyleyen Kurtulan, "Bizim bazen komisyona başvurmadan bir müdürle görüşmemiz oradaki küçük bir sorunu halledebilecekken müdürlerin telefonlarımıza çıkmaması durumuyla çok karşılaşıyoruz. Cezaevleri ziyaretlerimiz önemli, yapmamız gerekiyor. Komisyonumuzun cezaevlerindeki hak ihlallerine ciddi yaklaşması lazım." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise cezaevlerindeki sorunlarla ilgili kendilerine ulaşan mektupların komisyonda ele alınmasını, bu doğrultuda ziyaretlerin yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından alınan karara göre, komisyon 4 Mart Perşembe günü Sincan Cezaevini ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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