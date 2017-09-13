- TBMM heyeti Paris'te

Büyükelçi Musa, TBMM heyeti onuruna resepsiyon düzenledi



PARİS - Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret etmek için Paris'te bulunan TBMM heyeti, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında başkent Paris ve Lille kentlerinde incelemelerde bulunacak.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki TBMM heyet üyeleri, Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret edecek. Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret edecek olan heyet TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu temsilcilerinden oluşuyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, heyetin Paris ve Lille kentinde yapacağı temasları öncesinde heyet üyeleri onuruna Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon verdi. Büyükelçi Musa, ikram öncesi heyeti Büyükelçilik Rezidansı hakkında bilgilendirdi. Büyükelçilik Rezidansının Osmanlı döneminde Fransa Krallığına 1483'ten itibaren özel temsilciler gönderildiğini, 1536'da I. François ile Kanuni Sultan Süleyman arasında kurulan ittifak çerçevesinde Fransa ve İstanbul'da mukim bir Büyükelçilik açıldığını anlatan Büyükelçi Musa, Osmanlı Devletinin Fransa'ya gönderdiği uzun süreli ilk Büyükelçinin Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi olduğunu belirtti. Halen ikametgah olarak kullanılan bina ve arazisinin, 1946 yılı Aralık ayında Büyükelçiliğimizce kiralanmış ve 1951'de satın alınmış olduğunu belirtti. Musa, Büyükelçilik Rezidansının envanterinde bulunan, tarihi önem taşıyan tablo ve Sultan Abdülaziz'in Paris'e bir seyahati sırasında beraberinde getirdiği koltuk hakkında heyeti bilgilendirdi.