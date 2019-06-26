TBMM heyeti Hırvatistan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ülkedeki Türk yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Bozkır ve beraberindeki TBMM heyeti, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında Hırvatistan Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Miro Kovac ile bir araya geldi.

Hırvatistan Meclisinde yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bozkır, iki meclis arasında toplantıların devam edeceğine işaret ederek, "Bölgedeki zorlukları ele aldık. Bölgede barışın kalıcı olması için ortaklaşa neler yapabileceğimizi konuştuk." dedi.

Türkiye'nin ekonomik alanda Hırvatistan ile önemli bir partner olduğunu belirten Bozkır, "Türkiye'nin Hırvatistan'da 350 milyon avro değerinde bir yatırımı mevcut. İkili ilişkilerimiz oldukça iyi. Bu bağlamda, yeni Türk yatırımları devam edecek." diye konuştu.

Bozkır, Hırvatistan'ın AB üyesi olmadan önce ciddi rakamlarda Türk turisti ağırladığını anımsatarak, Hırvatistan'dan vize muafiyeti konusunu değerlendirmesi talebinde bulundu.

Kovac da görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine tutumunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Komşu ülkemiz Bosna Hersek ile daha fazla iş birliği içerisinde olacağımızı belirttik. Bosna Hersek'in AB üyelik sürecini de destekliyoruz." dedi.

TBMM heyeti ayrıca, Hırvatistan Meclis Başkan Yardımcısı Zeljko Reiner ile de görüştü. Görüşmeye Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan da katıldı.

Kaynak: AA