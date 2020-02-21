TBMM heyeti, Alvimedica'nın İtalya'daki Türk tıbbi cihaz üretim tesislerini ziyaret etti

21.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:50

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile beraberindeki heyet, tıbbi cihaz üreticisi Alvimedica'nın İtalya'nın Verçelli kentinin Saluggia kasabasındaki Türk tıbbi cihaz üretim tesislerini ziyaret etti.

Elitaş Başkanlığında komisyon üyeleri ile milletvekillerinden oluşan heyet, Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton'un ev sahipliğinde, şirketin İtalya'daki faaliyetlerini yerinde inceledi.

Heyet, sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla "süper teşvik" kapsamında desteklenen Alvimedica'nın, yüksek teknoloji kullanılarak üretilen tıbbi cihazların üretim aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyet Başkanı Mustafa Elitaş, fabrikadaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alvimedica'nın İtalya'daki tesislerinde Türk bayrağının dalgalanmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Leyla Alaton'un TBMM heyetine çok güzel ev sahipliği yaptığını belirten Elitaş, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi vekillerin fabrikada gördükleri imalattan dolayı büyük heyecan yaşadığının altını çizdi.

Tesislerde yüz binlerce insanın kullandığı kalp damarlarını açan stentlerin üretimini yerinde görme fırsatı bulduklarını anlatan Elitaş, İtalya'daki fabrikanın aynısının Trakya Çatalca'da faaliyete geçtiğini ifade etti.

Elitaş, Alaton'un Çatalca'da sahibi olduğu tesisin yılda 1 milyon stent ürettiğini, bunun 500 bininin iç piyasada kullanılacağını, kalan kısmının da ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağlanacağına dikkati çekti.

Alaton'u tebrik eden Elitaş, "Kendilerine başarılar diliyorum. Türkiye'deki tesisimizin de inşallah dünya çapında bir noktaya doğru geleceğini, en önemli unsurun da Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte tıpkı kalp damarlarındaki tıkanıklığı ameliyatsız bir şekilde stent yoluyla açmanın imkanını sağlayan bu tesis yakın bir zamanda kalp kapakçıklarını da ameliyatsız bir şekilde dışarıdan müdahaleyle stentle yaparak önemli bir katkı sağlayacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Elitaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin." dediğini anımsatarak, şunları belirtti:

"Kalp kapakçıklarının anjiyo yoluyla yapılabilme imkanını sağlayan bu tesisteki (çalışmaları), Türk doktorlarının en hızlı şekilde uygulayacaklarını düşünüyorum. Artık dünyaya örnek olabilecek bir kalite ve kapasiteye ulaştık. İnşallah bu ürünleri de imalat noktasında da iyi bir noktaya geleceğiz diye inanıyorum. En önemli unsurlardan birisi de böyle iş kadınlarının olmasının bizim yolumuzu açacak olması."

Elitaş, Alvimedica'nın karşılayacağı her türlü sorunu da çözmeye hazır oldukları mesajını verdi.

"Cumhurbaşkanımız vizyonel"

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Alaton ise "Türkiye'ye teknoloji transferi yapma isteğiyle yedi sene evvel bu tesisi satın aldık. Bir şirket kültürünü oluşturabildik. Yani İtalyan-Türk dostluğu da oluştu. İtalyanlar başta biraz zorlansalar da sonra baktılar ki biz hakikaten beraber çalışmak istiyoruz." dedi.

Alvimedica'nın Türkiye'deki tesislerinde 300, İtalya'da ise 200 civarı kişinin çalıştığını aktaran Alaton, "Biz teknoloji transferini birebir yaptık." diye konuştu.

Alaton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın kendilerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız vizyonel olduğu için gördü ki medikal cihazlar gelecektir ve evet Türkiye'de sağlık sorunlarının çözülmesi için bütün altyapı hazır. Vatandaş da bundan dolayı çok mutlu. Ülkemizde hiçbir ülkede olmayan imkanlar var ama artık ürünleri de bizim yapmamız lazım. Sadece bize değil bütün medikal cihazlar üreten sektöre destek verilmeli."

"Türkiye'de insan kaynağı yeterli"

Alaton, medikal cihaz üretiminde Türkiye'de yeteri derecede mühendis ve insan kaynağının olduğunu vurguladı.

Şirket yatırımlarını güçlendirerek, Türkiye'yi katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretim üssü haline getirme yolunda ilerleme kaydettiklerini dile getiren Alaton, eğitim ve bilgi paylaşımının teknoloji transferinin en önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

Alaton, Çatalca'daki yeni fabrika yatırımında görev alan çalışanları, İtalya'daki tesislerde katma değerli tıbbi cihazlarda ileri teknolojiye dayalı eğitimlerle güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Alvimedica'nın tıbbi cihaz üretim tesislerini ziyarette, AK Parti'den Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP'den Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP'den Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İyi Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de hazır bulundu.

Tesisteki bilim insanları, heyete üretim ve geliştirdikleri son teknolojilere ilişkin bilgi verdi.

Alvimedica, yaşam kalitesini iyileştirme hedefiyle 2007'de İshak Alaton tarafından kuruldu. Şirket başta stent olmak üzere, teknolojik katma değerli yerli üretim tıbbı cihazların ihracatını gerçekleştiriyor.

Alvimedica'nın 2008'de, İstanbul-Çatalca Trakya Serbest Bölgesi'nde Avrupa'nın en büyük temiz odası da dahil olmak üzere 5 bin 500 metrekare alana sahip üretim tesisi açıldı. Geçen yıl aynı bölgede, 7 bin 500 metrekarelik alanda ilaç salımlı stent üretimine uygun yüksek teknolojili yeni fabrika inşaatı tamamlandı. Tam entegrasyonlu balon, kateter ve stent üretimi gerçekleştiren bu iki tesiste 312 kişi görev alıyor.

Alvimedica'nın İtalya Saluggia'daki üretim tesisi ise temiz odaları dahil olmak üzere 5 bin metrekare alana sahip ve bu fabrikada 200'den fazla kişi çalışıyor.

Ürünler ve pazarlar

Üretim tesisleri; balon, anjiyografik ve kılavuz kateterler, stent, ilaç salımlı stent ve endovasküler ilaç salınımlı stent üretiminin yanı sıra sterilizasyon, mikrobiyoloji ve Ar-Ge laboratuvarından oluşuyor.

Yüksek teknolojili girişimsel kardiyoloji ile periferik vasküler ürünlerin üretimi ve Ar-Ge çalışmaları, İtalya ve Türkiye merkezli olarak yürütülüyor.

Alvimedica'nın Türkiye, İtalya, Fransa, Malezya, Singapur ve Tayland'da 6 direkt satış ofisi bulunuyor. Global satış ekibi ve 600'den fazla çalışanı ile dünyada 80'den fazla ülkede hizmet veriyor.

Satışların yüzde 58'i Avrupa, yüzde 19'u Asya Pasifik Bölgesi, yüzde 15'i Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, yüzde 4'ü Latin Amerika ülkeleri ve yüzde 4'ü de Bağımsız Devletler Topluluğu'na gerçekleştiriliyor.

Alvimedica, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından nisan 2018'de ilan edilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına dahil olan 19 firma arasında yer aldı.

Kaynak: AA