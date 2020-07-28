TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinleyecek
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TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinleyecek

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.

TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinleyecek
28.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:30

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü. Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik'in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.

Besti KARALAR/ ANKARA, -


Kaynak: DHA

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