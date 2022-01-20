TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı - Haberler
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TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu'na başkan seçildi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise katip üye olarak belirlendi.

HDP'li Güzel'e, Hazırlık Komisyonu'nda yazılı savunma yapması için bir hafta süre verildi. Güzel, talep etmesi durumunda 31 Ocak pazartesi günü saat 14.00'te komisyonda sözlü savunma yapabilecek.

Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığına ilişkin hazırlayacağı raporunu en geç 1 ay içinde Karma Komisyon'a sunacak.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, TBMM, PKK, Politika, Haber

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