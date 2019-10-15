TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

15.10.2019 15:42

Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, hayvanların korunmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin taslak rapor üzerinde değerlendirme yapmak üzere toplandı.

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Yel, komisyon toplantısında, hazırlanan taslak rapora ilişkin komisyon üyeleriyle değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA