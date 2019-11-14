TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

14.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:22

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu"nun görüşmelerine devam etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA