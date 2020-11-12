TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi

12.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:42
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.

Komisyon, başkan seçimi gündemiyle toplandı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirilen Efkan Ala'dan boşalan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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