TBMM grup toplantıları! İYİ parti grup toplantısı ne zaman? MHP grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? HDP, CHP, AKP grup toplantıları tarihi!
Her hafta gerçekeleşen partilerin grup toplantısı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Meral Akşener'in konuşacağı toplantı hakkında İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İYİ Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.
İYİ parti grup toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TBMM kapsamında yapılan parti grup konuşmalarının ne zaman yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İyi Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.
Meral Akşener'in konuşacağı İyi Parti grup toplantısının tarihi takvimde 10 Kasım Çarşamba 10:30 olarak belirtildi.
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Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısı 10 Kasım Çarşamba günü 12:30 olarak açıklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı 9 Kasım Salı günü 10:45'te gerçekleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı ise bugün 13:30'da başlayacak.