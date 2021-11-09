TBMM grup toplantıları! İYİ parti grup toplantısı ne zaman? MHP grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? HDP, CHP, AKP grup toplantıları tarihi!

İYİ parti grup toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TBMM kapsamında yapılan parti grup konuşmalarının ne zaman yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İyi Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.

İYİ PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

Meral Akşener'in konuşacağı İyi Parti grup toplantısının tarihi takvimde 10 Kasım Çarşamba 10:30 olarak belirtildi.

TBMM GRUP TOPLANTISI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

HDP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısı 10 Kasım Çarşamba günü 12:30 olarak açıklandı.

MHP GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı 9 Kasım Salı günü 10:45'te gerçekleşecek.

CHP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı ise bugün 13:30'da başlayacak.

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