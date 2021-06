TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Yunanistan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke veya güvenli ülke olarak görüyorsa bu ülkeye sığınan ve Yunanistan'ın himayesinde bulunan PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyelerinin iltica talepleri derhal geçersiz sayılmalı ve Türkiye'ye iade edilmelidir." dedi.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, göç, sığınma ve mülteci hareketlerinin dünyada hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yunanistan'ın, "Türkiye güvenli üçüncü ülkedir. Dolayısıyla, belli coğrafyalardan gelen sığınmacıların artık Yunanistan'a geçtikten sonra Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Orayı güvenli üçüncü ülke olarak kabul ediyoruz." şeklinde bir karar aldığını anımsatan Uslu, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği bugüne kadar Türkiye'yi güvenli ülke olarak kabul etmiyordu, Yunanistan böyle bir karar verdi. Avrupa Birliği uygulamalarında, yönetmeliklerinde özel hükümler var, coğrafi çekinceyle ilgili durumlar vesaire var. Ben onların hiçbirine takılmadan hakikaten Yunanistan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke veya güvenli ülke olarak görüyorsa bu ülkeye sığınan ve Yunanistan'ın himayesinde bulunan PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyelerinin iltica talepleri derhal geçersiz sayılmalı ve Türkiye'ye iade edilmelidir. Yunanistan hakikaten eğer bu kararında samimiyse bunu derhal uygulaması gerekiyor. Çünkü, güvenli ülkeden gelen insanların iltica talepleri kabul edilmez. Uluslararası hukukun bir gereğidir. Şimdiye kadar Türkiye'yi güvensiz ülke kabul ediyorlardı. Suriyeliler, Afganlar, Mısırlılar, Somalililer gibi belli ülke vatandaşları için Türkiye güvenli diğerleri için etmemek gibi bir ikiyüzlü uygulamanın içindeler."

Uslu, Türkiye'nin iltica, mülteci, sığınmacı hukukunda yapılması gerekenleri yaptığını belirterek, "Türkiye'ye sığınanlara kapılarımızı açtık, açmaya devam ediyoruz ancak sığınmacılar Avrupa'ya geçmek istiyorlarsa, üçüncü bir ülkeye sığınmak istiyorlarsa onun da önünün açılması gerekir." dedi.

Bunun Avrupa Birliğinin oluşturduğu Cenevre Sözleşmesi'nin bir gereği olduğunu ifade eden Uslu, Yunanistan'ın bugün kendisinin de imza attığı Cenevre Sözleşmesi'nin hükümlerini yerine getirmediğini ve sığınmacıları Akdeniz'e ittiğini söyledi.

Yabancı öğrencilere verilen burslar

Uslu'nun konuşmasının ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, komisyona yabancı öğrenciler konusundaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kurum olarak Uygur Türkü gençleri de burslandırdıklarını anlatan Eren, "Her ne kadar son yıllarda yaşadıkları ülkeden çıkmalarında ciddi sıkıntılar yaşansa da onları mağdur etmemek üzerine bir politikamız var." diye konuştu.

Eren, gerek Uygur diasporasında gerek Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerine yönelik kapasite geliştirme programlarının olduğunu, eğitimler düzenlediklerini ve "Türkiye Bursları"nda da Uygur Türkleri öğrencilerine ayrı bir ehemmiyet verdiklerini kaydetti.

Eren, YTB olarak dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrenci getirdiklerini, 188 ülkeden başvuru aldıklarını, Suriye meselesi başladığında ve 2011 yılından sonra Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladıktan sonra burslar içinde Suriye'den başvuranların yanı sıra Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de burslandırılmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Suriyeli öğrencilere nitelikli beşeri sermaye oluşumunu sağlayacak eğitim destekleri vermeye çalıştıklarını aktaran Eren, "Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'deki Suriyeli algısı bu anlamda menfi. Halbuki çok nitelikli, iyi eğitim almış ve iyi eğitim almaya aday başarılı Suriyeli gençler de var. Bunların kendi toplumlarına kazandırılması yarın bir gün Suriye'nin geleceğinde bunların rol oynaması demek. Bu anlamda beşeri sermayeyi oluşturmak için de bir çalışmamız var." dedi.

Abdullah Eren, geri dönüşü teşvik edecek ve sahada normalleşmeyi sağlayacak adımlara değinerek, "Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlanmış olan bölgede Suriyeli öğrencilerin eğitim alabilmesi için geri dönüşü teşvik edecek bir burs programı başlattık." bilgisini verdi.

"Türkiye Bursları" programını anlatan Eren, 2021 yılında 165 bin başvuru aldıklarını, her yıl yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti. Eren, "Türkiye Burslarında şu an mevcut öğrenci sayımız 14 bin 295. YÖK rakamlarına göre, Türkiye'de 200 bin uluslararası öğrenci var. Bu bursların her sene iki defa denetimini yaparız. Üniversitelerden transkript alırız. Öğrencinin kayıt, devamlılık, ders durumu incelenir ve bunun neticesinde burs almaya devam etmeli mi, dondurulmalı mı, durdurulmalı mı hatta kesilmeli mi buraya kadar gider." diye konuştu.

Eren, 4 bin 380 Suriyeli öğrenciyi 2012 yılından 2020 yılına kadar burslandırdıklarını belirterek, "Bunun 1427'si mezun oldu. Geri kalanları eğitimine devam etmekte. Çok küçük bir kısım da başarısız olduğu için bursu kesilmiş durumda. 2012 yılından beri Türkiye Bursları kapsamında burslandırdığımız Suriyeli öğrenci sayısı 4 bin 380." ifadesini kullandı.

Eren, 2021 yılında 11 bin 86 Suriyeli öğrencinin bursa başvurduğunu ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Uslu'nun "2012-2020'de toplam burslandırdığınız öğrenci sayısı nedir?" sorusu üzerine Eren, 2012-2020 yılları arasında toplam burslandırdıkları öğrenci sayısının ise 33 bin 46 olduğunu, bunun 4 bin 380'inin Suriyeli öğrenci olduğunu dile getirdi.

YÖK rakamlarına göre, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 37 bin 326 olduğunu anlatan Eren, "Hali hazırdaki 37 bin 326 Suriyeli öğrencinin 1611'i Türkiye Bursları kapsamında. Devletin resmi bursunu alıyor. Geri kalan 35-36 bini kendi imkanlarıyla okuyor. Burada 37 bin içerisinde yüzde 4,3'lük bir orana tekabül ediyor burslu öğrenci sayısı. Suriyeliler içerisinde en fazla burslandırma yapılan alanlar: sanat ve beşeri bilimler, bilim, teknoloji, mühendislik, sağlık bilimleri." dedi.

Eren, uluslararası fonlarla sağlanan ortak burs programları ile Suriye'de yerinden burslandırma programına ilişkin de komisyona bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay