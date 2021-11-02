TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Heyeti Vali Bilmez'i Ziyaret Etti

VAN (Habermetre) - TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ve beraberindeki heyet Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref defterini imzalayan Başkan Uslu, beraberindeki heyetle birlikte Vali Bilmez'in makamında bir süre görüştü.

Vali Mehmet Emin Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Heyet olarak Van'a gelip sınırda inceleme yapmanız ve sorunların çözümü konusunda buradaki talepleri TBMM'ye taşımanız, bizi memnun etmiştir. Tüm dünya el ele vermeli ve bu sorunu güvenlik ve insani boyutuyla çözüme kavuşturmalıdır. " Dedi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ise, sınırların emin ellerde olduğunu belirterek, "Devletimiz her türlü tedbiri almış. Valimiz de gerekli koordinasyonu sağlamış. Van'da, düzensiz göçmenlerin iadesi konusunda insani ve teknik olarak gereken yapılıyor. Güvenlik güçlerimiz ve adli mercilerimiz insan kaçakçılarının organizatörlerine göz açtırmıyor. Komisyon olarak yaptığımız incelemeler sonrası gerekli notları aldık. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere daha ağır cezalar verilmesi için gerekli mercilere raporlarımızı ulaştıracağız" dedi.

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