TBMM Genel Sekreterliği'nden Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a cevap - Haberler
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TBMM Genel Sekreterliği'nden Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a cevap

TBMM Genel Sekreterliği'nden Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımında bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" denildi.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımında bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" denildi.

Tbmm Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma cevap verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zafer Partisi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, '600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama' şeklindeki paylaşımı üzerine bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da, kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." - ANKARA

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