TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.

TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışan geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel Cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış. Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir. - ANKARA

Kaynak: İHA