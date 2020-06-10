TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı
10.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:46

TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.

TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışan geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel Cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış. Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Beren Saat Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:00:12. #1.14#
title