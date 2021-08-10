TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, adına dikilmiş sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre