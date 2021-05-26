TBMM Genel Kurulunda üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı
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TBMM Genel Kurulunda üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Kuveyt, Mozambik ve Etiyopya arasında uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair iki kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Kuveyt, Mozambik ve Etiyopya arasında uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair iki kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından uluslararası anlaşmalar ele alındı.

Gündemde sırada bulunan Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi, Türkiye ile Mozambik Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Etiyopya Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

Tekliflerin tümünün oylanması ise yarına bırakıldı.

Sıradaki kanun teklifi için komisyon yerine oturmayınca, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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