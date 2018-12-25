TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da İcra Edeceği Kararlı...

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi

Kaynak: AA