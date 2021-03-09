TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi"...
09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:27
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri görüşülüyor.
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri görüşülüyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kubilay Çelik