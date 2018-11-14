TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinde Yapılan Değişikliğe...

TBMM Genel Kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinde yapılan değişikliğe göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek