TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifindeki, "Terör Örgütlerine...

TBMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.