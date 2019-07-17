TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve...

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve...

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda,

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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