TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'ye yönelik "Eli silahlı, örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz.' demek, 'Biz PKK'yız.' demektir. Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz. Siz, bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz." diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Kürtler ve Türkiye halklarının ana dilde eğitim istediğini" söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dünkü konuşmasıyla "en büyük inkar ve nefret suçunu işlediğini" iddia eden Bülbül, "Süleyman Soylu değil de sanki kürsüde Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı. Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, grubumuzu, Kürt halkını, muhalefeti tehdit edene şunu söylüyoruz: Sen Esad Oktay Yıldıran'san biz de Kemal Pir'iz, bunu bilesin ve bunu bir yere yazasın." sözlerini sarf etti.

AK Parti iktidarını işaret eden Bülbül, "Sizde bu entelektüel siyasal donanım yoktur; sizde sanatsal, kültürel donanım yoktur; olsa olsa soldan devşirdiğiniz İsmet Özel gibi birkaç kişi vardı. Siz Necip Fazıl Kısakürek'i de anlayamamışsınız, siz Mehmet Akif'i de anlayamamışsınız. Siz bunları anlamış olsaydınız eğer, bu kadar şiddet ve nefret dili kullanmaz, hakkı, hakikati ve adaleti kabul ederdiniz." diye konuştu.

"İsrafın ve rüşvetin yüzünü örtme çabası"

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise iktidarın, bilimselliği, laikliği ve ana dilde eğitimi kabul edemediğini savundu.

Bu yıl Kürtçe öğretmenliğine bir atama yapıldığını anlatan Özgüneş, "Dünyada çok dilli ülkeler var: Hindistan 27 dilde resmi dil eğitimi veriyor; İsviçre 4, İngiltere 4 dilde veriyor. Avrupa'da Fransa hariç her ülke farklı, birden çok dilde eğitim veriyor. Kürt halkı ve diğer halklar kendi dilleriyle eğitim gördüğü zaman bu ülke bölünmez. Aslında tekçiliği dayattığınız zaman bölücülük olur ve Allah'ın kelamına karşı gelmektir." ifadelerini kullandı.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Kamu Özel İşbirliği projeleri için iktidarın "Cebimizden bir kuruş çıkmadan yaptık." söyleminde bulunduğunu anımsatarak, "Çok doğru çünkü bu projelerin hiçbirinde ne kuruş ne lira ödendi, bunların tamamına ya dolar ya da avro ödendi, ödeniyor, ödenecek. Allayıp pullayıp popülist bir isim altında 'Türk modeli' olarak topluma yutturmaya çalıştığınız bu yandaş müteahhitlik düzeni aslında talanın, rantın, yalanın, israfın ve rüşvetin yüzünü örtme çabasından başka bir şey değildir. Dolar kurunda 1 lira artış mega projelerde verilen garantilerin ekonomi üzerindeki yükünü 153,8 milyar lira artırmaktadır." diye konuştu.

"Cezaevleri siyasetçi doldu"

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ülkede "Kürt sorunu" bulunduğunu ancak bugüne kadar gelen iktidarların bu sorunu çözemediğini söyledi.

Türkiye'de 25 milyonun üzerindeki Kürt nüfusun, hak ve hukuklarının olmadığını öne süren Taşçıer, "12 Eylül 1980 gibi cezaevleri siyasetçi doldu. Kürt kimliğiyle siyaset yapanlar cezaevine konuldu." ifadesini kullandı.

Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'nin demokratik çözüme ulaşamayacağını öne süren Taşçıer, "Kürt sorunu Meclis'te çözülür. O zaman demokrasi sorunumuz da çözülmüş olur." sözlerini sarf etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yerinden, "Kürt sorunu yok. PKK ve HDP sorunu var." diye tepki gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Şevin Çoşkun da "İktidarın yoksulun yediği ekmeğe göz koyduğunu, bölgesel eşitsizliği giderecek çalışma yapmadığını" iddia etti.

"Kendilerini tarif ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, grubuna dönük "sanattan, edebiyattan anlamayan" ifadesinin kullanıldığını belirterek, "Irkçı, tekçi zihniyet diyor, kendilerini tarif ediyor." diye konuştu.

PKK'yı eleştirdiklerinde HDP'lilerin bağırdığını belirten Muş, "Bizim söylediğimiz laflar size geliyor, ülkenin yarısına değil." dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin "insanı incitme" dediğini ancak HDP'lilerde bunun bulunmadığını ifade eden Muş, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bu muhalefet anlayışı, iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razıdır." sözlerini anımsattı.

Muş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü konuşmasında gerekenleri söylediğini ancak bugün Meclis'te olmadığını vurgulayarak, "Çok hoşunuza gittiyse davet ederiz, bir daha size söyler gerekenleri. Bundan çekinmeyin." dedi.

Kemal Pir'in PKK'nın kurucularından olduğunu ve açlık grevinde öldüğünü anlatan Muş, sözlerini şöyle konuştu:

"Siz Kemal Pir'seniz, biz Ahmet Çamur'uz; Sur'daki terör operasyonlarında şehit oldu, 3 tane kız çocuğunu yetim bıraktı. Biz Abdülselam Özatak'ız; Hakkarili jandarma teğmendi, 9 kardeşine bakıyordu. Biz Tufan Tansuvalı'yız; Gökhan Kılıç'ız, kendisini hiç görmeyen iki kız çocuğunu yetim bıraktı. Biz Aydoğan Aydın'ız. Türkiye'de bir sorun var, o da PKK sorunudur. Türkler ve Kürtler'in en büyük düşmanı PKK'dır."

"Soylu'yu tebrik ediyorum"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Sayın Muş'un Süleyman Soylu ekibinde olduğunu öğrendik." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun dünkü konuşmasının başında bir liderlik yarışında olduğunu ortaya koyduğunu ancak sonraki süreçte gerçek kimliğini ortaya koyar tarzda konuştuğunu savunan Beştaş, Soylu'nun konuşmasını "seviyesizliğin dibi" olarak nitelendirdi.

Soylu'nun "haysiyetsiz" ifadesini kullandığını anımsatan Beştaş, "20 milyon kere haysiyetsiz lafını iade ediyoruz ona da onu savunanlara da alkışlayanlara da." ifadesini kullandı.

Beştaş, "HDP'nin, vallahi de billahi de bu ülkeyi bölme gibi bir niyeti yok. HDP bu ülkeye barışı, kardeşliği ve huzuru, eşitliği getirmek için mücadele ediyor, demokrasi mücadelesi veriyor." dedi.

MHP'li Akçay, HDP'li milletvekillerinin, bağnazlığın, kin ve nefret dolu tutum ve söylemlerin dibini bulduklarını söyledi.

HDP'lilerin, bir konuşmayı alkışlayanlara bile her türlü hakareti edecek kadar kendilerinden geçtiğini ifade eden Akçay, "Buradan Süleyman Soylu'yu da tebrik ediyorum. O, iade ettiğiniz sözleri de milyar kere biz de size iade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Anayasa'nın temel niteliklerine, milletin ve devletin birlik ve bütünlüğüne her türlü aykırı sözü işittiklerini dile getiren Akçay, "Hele bir konuşmacı, bu kadar bağnaz, kin ve nefret dolu, kendinden başkasını hep tahkir eden, ötekileştiren, hatta terörize eden üslubunu, Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli'nin sözleriyle soslayıp en önce bu büyük zatların ruhunu incitti." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'lileri işaret eden Akçay, "Eli silahlı, örgütçü teröristleri anıp, övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz.' demek, 'Biz PKK'yız.' demektir. Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz. Siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman