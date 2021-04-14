TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri gündem dışı söz aldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili gündem dışı konuşmasında, projenin siyasi ortamı karıştıran bir konu olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Kanal İstanbul'a karşı çıkan bilim insanlarının isimleri ve makaleleri ile mühendis odalarının çalışmalarının ortada olduğunu ifade eden Nuhoğlu, İstanbul Boğazı'nı koruma gerekçesinin bilimsel verilere dayanmadığını, oluşacak zararların çok fazla olacağını ve ÇED raporunun yanlışlıklarla dolu olduğunu savundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise patates üreticilerinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuşmasında, çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Gürer, elindeki işe yarar patates alınıp geri kalanı bırakılan çiftçilerin, mağdur edildiğini öne sürdü.

Özellikle küçük çiftçinin elindeki patatesin çillendiğini aktaran Gürer, bu mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Gürer, ülkenin geleceğinin, tarıma verilen destekten geçtiğine dikkati çekerek, çiftçinin desteklenmesini istedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de ilin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, 1914'te Rus ve Ermenilerin hunharca saldırısıyla işgal hareketine girişildiğini, işkence ve katliamların gerçekleştirildiğini anımsattı.

Çelebi, Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusunun, düşmanı ve iş birlikçi Ermeni çetelerini sırasıyla Patnos, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçeleri ile Ağrı ve Eleşkirt'ten çıkarttığını anlattı.

Ecdadın vatana olan sevgisini ve kahramanlıklarını asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Çelebi, kardeşliği bozmaya çalışanlara tek bir yumruk şeklinde cevap verileceğini ifade etti.

Meclis Başkanvekili Adan da Ağrı'nın Tutak ilçesinden olduğunu belirterek, Tutak'ın destan yazdığını ve bugünün, ilçenin gurur günü olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı