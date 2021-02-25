TBMM Genel Kurulunda, küresel iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin...
25.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:24
TBMM Genel Kurulunda, küresel iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulunda, küresel iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu