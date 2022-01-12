TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine... - Haberler
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TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine...

TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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