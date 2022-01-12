TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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