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TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

AA, Adem Balta - Politika
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TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Genel Kurulunda, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleşen kapalı oturum, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Adan, kapalı oturumun ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AA / Adem Balta - Politika

Celal Adan, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Haberler

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