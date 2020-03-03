TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi
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TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

03.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:37
TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, 'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi
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