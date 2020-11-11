TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi
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TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi

11.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:56
TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi

TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi.

TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç, Orhan Göçer ve Murat Dede'yi TBMM Başkanlığı'na bildirdi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın Genel Kurulda adayların isimlerini okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.

Adaylar, ilk iki turda gerekli üçte iki çoğunluk olan 400 oyu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Şeref Malkoç ile Murat Dede dördüncü oylamaya kaldı.

Dördüncü oylamada 249 oy alan Şeref Malkoç yeniden Kamu Başdenetçisi oldu. Murat Dede ise 3 oy aldı.

Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından işsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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