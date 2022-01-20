TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İyi Parti'nin "Esnaf ve vatandaşların akaryakıt zamlarından daha az etkilenmesi", HDP'nin "İş yerlerinde kaza sonucu meydana gelen ölümler" ve CHP'nin "Mesleki ve teknik eğitime dair sorunlarına" ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye'de akaryakıttaki fiyat artışlarına işaret ederek, otomobil sahiplerinin araçlarına binemediğini bunun büyükşehirlerde trafiğin bile azalmasına neden olduğunu belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının 6 liradan 15 liraya yaklaştığını dile getiren Erel, "Akaryakıtta yapılan zam, domino etkisiyle enflasyonu yükseltmiş ve diğer sektörlerde de fiyat artışlarına neden olmuştur. Yapılan zamlar halkı yakmakta ve vatandaşların alım gücünü zayıflatmaktadır." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisi üzerine konuşan HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, her dört saatte bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koç, iş kazalarında cezasızlık politikasının uygulandığını iddia ederek konuyla ilgili Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, partisinin gurup önerisi üzerine yaptığı konuşmada genç Cumhuriyetin attığı en önemli adımlardan birisinin meslek liseleri olduğunu vurguladı.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin dünyada eğitime en az bütçe ayıran ülkeler arasında olduğunu ileri süren Serter, Milli Eğitim Bakanlığının soru önergelerinde verdiği cevapta mesleki eğitim veren lise sayılarında azalma görüldüğünü belirtti.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.