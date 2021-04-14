TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda İYİ Partinin salgın döneminde iş akdine son verilenlerin durumu, HDP'nin salgın döneminde eğitim çalışanlarının sorunları ve CHP'nin salgınla etkin mücadele konularındaki grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Partinin salgın döneminde iş akdine son verilenlerin durumu, HDP'nin salgın döneminde eğitim çalışanlarının sorunları ve CHP'nin salgınla etkin mücadele konularındaki grup önerileri kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, salgının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı getirilen tedbirlerden birinin fesih kısıtı olduğunu söyledi.

Ancak kod 29'a göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin fesih kısıtı istisnası olduğunu belirten Öztürk, "İyi niyet kuralına uymayan mazeretsiz işe gelmeme hali, hırsızlık ve cinsel tacizle birlikte aynı torbanın içine konulmuş ve bu hallerin tamamında işten ayrılış işlemlerinin SGK'ye bildirimleri 29 no.lu kod üzerinden yapılmıştır." dedi.

Kod 29 kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin, ihbar ve kıdem tazminatı alamadığını, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ödenen işsizlik ödeneğinden de yararlanamadığını dile getiren Öztürk, "Asıl önemlisi ise kod 29 işverene ispat, işçiye savunma hakkı tanımayan bir uygulamadır. Kod 29, işçi için bir itibarsızlaştırma mekanizması halini almış, bu kodla işten çıkarılan bir işçinin daha sonra başka bir işte çalışabilme hakkı kodlanarak elinden alınmıştır." diye konuştu.

Öztürk, işçiyi keyfi fesihlere karşı güçlü bir şekilde koruyacak denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, taciz, tecavüz veya ahlaksız durumlarda uygulanabilecek istisnai sürecin, salgın döneminde genel hale getirildiğini öne sürerek AK Parti'nin de buna hiçbir şekilde ses çıkarmadığını iddia etti.

İşçilerin çoğunun iş haklarının, ya sendikalı olduğu için ya da işveren tarafından tazminatsız çıkarılmak istendiği için feshedildiğini savunan Koçyiğit, haksız yere kod 29'dan işçiyi işten çıkaran işverene hiçbir tahkikat yapılmadığını öne sürdü.

Binlerce çalışanın, onları damgalayan bir maddeyle işten çıkarıldığını belirten Koçyiğit, "Damgalanıyorlar, arşivleniyorlar ve bütün hayatlarını, bütün çalışma yaşamlarını karartacak bir haksız muameleye maruz kalıyorlar. Gelin, bundan dönün, işçilerin hakkını yemeyin, işverenlerin sırtını sıvazlamaktan vazgeçin." dedi.

"En ağır faturayı işçiler ödedi"

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde kötü yönetildiğini savunarak kötü yönetimin en ağır faturasını işçilerin ödediğini söyledi.

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığını iddia ettiği işçiyi kod 29'a göre işten çıkartabildiğini anlatan Demirtaş, "Kod 29'a göre işten çıkarmalar Kovid-19 salgını döneminde işçilerin kabusu haline gelmiştir. Çünkü kod 29 ile işten çıkarma işverenler tarafından maalesef kötüye kullanılmıştır." diye konuştu.

Demirtaş, kod 29'un salgın döneminde işten çıkarma yasağını delmenin yöntemi haline geldiğini ifade ederek SGK verilerine göre 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 254, 2020'de işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen 176 bin 662 işçinin bu kodla işten çıkartıldığını söyledi. Yüz binlerce işçinin kötü niyetli işverenlere karşı savunmasız ve korumasız bırakıldığını ileri süren Demirtaş, SGK'nin 1 Nisan'da yayımladığı genelgeyle kod 29'un kaldırıldığını aktardı.

Ancak kod 42'den 50'ye kadar devam eden kodlamalarla detaylandırma yapıldığını söyleyen Demirtaş, "Yani SGK bu zor günlerde işçileri koruyacağına işten çıkarmada işverene yol gösterecek bir genelge yayımlamıştır." ifadesini kullandı.

Demirtaş, kod 42 ve devamına göre işten çıkarmaların, salgın bitinceye kadar tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.

"Kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek için ayrı ayrı kodlanacak hale getirildi"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, yaklaşık 1,5 yıldır mücadele edilen koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlerin en önemlilerinden birinin hem sosyal hayatı hem de çalışma hayatını düzenleyici bir tedbir anlamında "işten çıkarma" diye bilinen fesih hakkının kısıtlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Gazel, 16 Nisan 2020'den itibaren fesih hakkı kısıtlaması getirildiğini ancak yüzde yüz kısıtlama yapılamayacağını, bir istisna da olması gerektiğini belirtti.

Haklı nedenle fesih hakkı ile alakalı bir istisna söz konusu olduğunu anlatan Gazel, eskiden beri kod 29 adı altında iş akitlerinin feshedildiğini, salgın döneminde de bu uygulamaya devam edildiğini bildirdi.

Gazel, Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek için kod 29'u daha detaylı şekilde, ayrı ayrı kodlanacak bir statüye getirdiğini aktardı.

Buna göre 42'den 50'ye kadar bir kodlama yapıldığını ifade eden Gazel, "Asıl hedef işçinin bazı kötü niyetli ve keyfi uygulamalarla işten çıkartılma neticesinde işçinin uğramış olduğu zararın da önüne geçmek." diye konuştu.

Gazel, işçiye, ciddi imkanlar verildiğini de vurgulayarak bunlardan birinin en kısa sürede karar verilecek şekilde düzenleme yapılan işe iade davaları olduğunu bildirdi.

İYİ Partinin grup önerisinin yanı sıra HDP'nin salgın döneminde eğitim çalışanlarının sorunları ve CHP'nin salgınla etkin mücadele konularındaki grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesinin kabul edilmesinin ardından, Meclis Araştırma Komisyonuna seçilen üyelerin, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacağını açıkladı.

Genel Kurulda daha sonra Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı