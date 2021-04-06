TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmediği TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmediği TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından Türk Lirası'nın yaklaşık yüzde 15 değer kaybettiğini, doların saatler içerisinde 7,20 seviyelerinden 8,30 seviyelerine çıktığını belirtti. Ataş, "Buna bağlı olarak hem ülkemizin dış borcu artmış hem de başta ham maddeye dolarla ulaşan sanayiciler ve bunun olumsuz etkilerini derinden hissedecek tüm vatandaşlarımız tedirginlik yaşamıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yaratmış olduğu, tek bir kişinin keyfi kararlar vermesi, her geçen gün ülkemize ve vatandaşlarımıza yeni bir yük getirmektedir. Sadece yaşanan bu kur artışından dolayı kamunun borcu 225 milyar lira, özel sektörün borcu da 250 milyar lira artmıştır." dedi.

"Salgınla birlikte dünya zor bir dönemden geçiyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiğini vurgulayarak, bu değişime ve yeni dünya düzenine uyum sağlamak için her gün yeni adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Üretimin ve istihdamın devam etmesinin, ekonomi için taşıdığı öneme dikkati çeken Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgınla birlikte dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde ihracat pazarlarında yeni negatif süreçler yaşanmasına rağmen Türkiye mart ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırarak yüzde 42'lik artışıyla yeni bir başarıya imza attı. İstihdamını ve üretim gücünü koruyan Türkiye, ihracatta tarihi rekorlar kırmaya başladı. Mart ayında dış ticaret açığımız 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi. Ekonomide istikrar ve güven süreci elbette kolay oluşmuyor, inişler ve çıkışlar olabilir; önemli olan, sahip olduğumuz yetişmiş insan kaynağımız ve üretim gücümüzdür. Üreten ve ürettiğini dünya pazarlarında rekor seviyede ihracatla sunan bir Türkiye var artık. Yüksek teknolojili ürünlerle katma değere yönelen, savunma sanayisinde büyük başarılar elde eden, markalar yaratan, inovatif ürünlerini dünya pazarlarına sunan bir Türkiye var."

Türkiye'nin, salgın gibi küresel bir zorluğa rağmen kalıcı büyüme ve katma değerli ihracat hedefleri doğrultusunda yıldızını parlatmaya devam ettiğini dile getiren Koçer, "Alınan her karar, ülkemizin daha iyi yarınlara ulaşması ve daha iyi bir istikrar sürecine kavuşması içindir. Ülkemiz güçlendikçe ekonomimiz daha az etkilenecektir. Türkiye salgın sürecini tüm olumsuz gelişmelere rağmen en iyi şekilde yönetmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin, avukatların ve hukuk fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de avukatların sorunlarının çok fazla olduğuna işaret ederek, maddeler halinde bu sorunları anlattı.

Hukuk fakültelerinin sayısının oldukça fazla olduğunu ve niteliğinin sürekli düştüğünü dile getiren Tanal, "Stajyer avukatlar ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Hakim ve savcı stajyerlerin aldığı maaş gibi, aynı şekilde onlara da maaş verilmeli ve onların sigortası da devlet tarafından karşılanmalıdır. Kendine ait hukuk ofisi kuramayan avukatlar başka bir avukatın yanında sigortalı olarak, bağlı çalışan olarak çalışmayı tercih etmekte, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Avukatların dosya inceleme ve örnek alma işlemleri engellenmeye çalışılmaktadır. Avukatlar dosyayı yeteri kadar inceleyememekte, dosyayı inceleyemediği için de savunmayı yeteri kadar yapamamaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise savunma hakkının sağlanmasının, hukukun üstünlüğü ilkesinin ön koşullarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de de avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olarak kabul edilmekte olduğunu ve nitelikli biçimde yerine getirilebilmesi için avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi ve yaşanan sorunların ortadan kalkabilmesi adına üç ana noktayı değerlendirmekte fayda olacağını görüyorum. Bunları, eğitim, mesleğe giriş ve meslekte yaşanan sorunlar olarak gruplandırabiliriz. Bu sorunların çözülmesi ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için 18 yılda çok önemli düzenlemeler yaptık. Yine Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'yla bu kararlılığımızı da tekrar göstermiş olduk. İyi eğitim görmüş, hukuki altyapısı sağlam, yetenekli, doğru sonuca ulaşan hukukçuları yetiştirmemiz gerekiyor ve bu noktada akademik kadronun güçlendirilmesi ve müfredatın ele alınarak yeniden yapılandırılması hususu önem arz ediyor."

Müzakerelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, HDP'nin genç işsizler ve kamuda kadro ile atama bekleyen üniversite mezunu çeşitli meslek gruplarının sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de görüşüldü.

Özcan Purçu, Türkiye'de 5 milyon Roman'ın bulunduğunu belirterek, "CHP'nin milletvekili olarak her zaman geldim konuştum, bir tane AK Parti'li hükümetin tarafı konuştu mu? Romanlar ne içer ne yer? 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tüm dünya kutluyor. Her sene kanun teklifi veriyorum, bir defaya mahsus kabul etmediniz. Kaynanalar Günü bile var. Romanlar Günü var mı? Romanlara bu kadar mı değer veriyorsunuz? Romanlar yoksulken şimdi açlığa mahkum ettiniz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise AK Parti dönemine kadar Romanların bir şey isteyemediğini belirterek, "Neden biliyor musunuz? Yapılmayacağını bildiği için." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti döneminde Romanların ilk defa kendini bu ülkenin eşit, birinci sınıf vatandaşı hissettiğini vurgulayan Bekle, "Romanların toplumun ortak hafızasında yer alan sorunlarını çözmek için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay