TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas...
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas edildi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas edildi.
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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