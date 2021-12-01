TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas... - Haberler
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TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas...

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas...

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas edildi.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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