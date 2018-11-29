TBMM Genel Kurulunda "Gezi Olayları" Tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif'in görüşmelerinde, "Gezi olayları" tartışması yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "çevre, ülke, daha eşit bir Türkiye için 5 yıl önce meydanlarda olan Gezi kahramanlarına hakaret edildiğini" öne sürdü.

Gezi'nin ülkenin onuru olduğunu savunan Başarır, "O insanlar ülkenin geleceğine ışık tutmak istemişlerdir. Onların CV'lerinde FETÖ, Menzil yok, Müslüm Gündüz yok, Mustafa Kemal'in bağımsızlık ruhu var." dedi.

Başarır'ın Gezi olaylarına yönelik sözlerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sataşma gerekçesiyle söz alarak, Gezi'nin başlangıç noktasının iyi niyetli olabileceğini ancak terörizmin doruk noktası olduğunu belirtti.

Kendilerinin de doğayla ilgili hassasiyetlerinin olduğunu kaydeden Zengin, "Bütün dünyanın günlerce haber yaptığı, uluslararası kamuoyunun Türkiye üzerinde oyun oynadığı bir şeyi sahipleniyorsunuz. Yazıklar olsun." dedi.

Gezi'de yapılan vandallıkların görülmemesi halinde Gezi'nin neresinin doğru, neresinin yanlış olduğunu hatırlatmaları gerektiğini söyleyen Zengin, "Günün sonunda oraya bir teröristin resmi asılmışsa insan onu savunurken hiç olmazsa oraya bir şerh koyar, bir noktaya kadar savunur, bir noktasına itiraz eder. Ben ve arkadaşlarım sonuna kadar özgürlükten yanayız ama terörizmden yana değiliz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşmasında, "Biz Gezi'de çocukların yanındayız, siz onları öldürenlerin yanındasınız." ifadesine itiraz ettiğini belirten Zengin, bir anne olarak, hiçbir çocuğun, hiçbir nedenle suç işlerken dahi öldürülmesine izin veremeyeceğini anlattı.

Zengin, suçu varsa hukuken cezalandırılacağını dile getirerek, "Çocuk olmak tek başına masumiyet karinesi getirmez. Çocuklar da maalesef suç işleyebilirler. İnsanlar, çocuklar, kadınlar masumsa her daim yanındayız, hukuktan yanayız." değerlendirmesinde bulundu.