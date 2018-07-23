TBMM Genel Kurulunda gerginlik yaşandı.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında hakarete varan sözler kullanması üzerine Genel Kurulda gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Mikrofonunuzu kapattım. Kürsüden hakaret edemezsiniz" uyarısında bulunarak oturuma beş dakika ara verdi. - ANKARA