TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "İşsizlik oranının yüzde 12'ye düştüğü söyleniyor. Bunun gerçek olmadığını herkes biliyor. Temmuz 2020 itibarıyla 12 milyon 345 bin işsiz var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021 bütçeleri görüşmelerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, enerjinin dünyanın en kritik unsuru haline geldiğini ve gelişmiş ülkelerin enerji yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Birçok ülkenin, enerjideki bağımlılığın ve enerji güvenliğindeki zayıflamanın temeli olarak gördüğü özelleştirme politikalarından vazgeçtiğini dile getiren Öztürk, "Türkiye'nin enerji arzında 2002 yılında yüzde 67,2 olan dışa bağımlılığı, 2018 yılında yüzde 72,4'e yükselmiştir. Türkiye'nin hızla artan enerji ithalatının faturası 2019'da 41,6 milyar dolar olmuştur. Sayın Bakanın açıkladığı 5 milyar 61 milyonluk bütçe, yerli kaynakların kullanımının artırılıp enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmemiz için yeterli değildir." şeklinde konuştu.

Öztürk, ülkede sadece enerji kuruluşlarının değil devletin bütün stratejik kurumlarının satıldığını, birçok ülkede bulunmayan enerji kaynaklarının uluslararası kartellerin kıskacı altında olduğunu söyledi. Türkiye'de maden arayan şirketlerin büyük çoğunluğunun yabancı sermayeyle kurulduğunu ifade eden Öztürk, kurulan yabancı ortaklı şirketlerin büyük bölümünde yerli sermaye payının ise yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Öztürk, Türkiye'nin en önemli ekonomik ve stratejik madenlerinden olan borun kullanım alanının genişletilmesi amacıyla Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulduğunu ancak daha sonra kapatıldığını kaydetti. Yıllara dayanan kurumsal birikim ve hafızanın yok edildiğini savunan Öztürk, "Bütçesi kısıtlı bir organizasyon yapısı içerisinde, yetki ve görev dağılımı belirsiz yeni bir kurum çatısı altında milli madenimiz değersizleştirilmiştir. Aynı şekilde, 64 yıllık köklü bir kuruluş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kapatılıp konuyla doğrudan ilişkisi olmayan kurumlarla birleştirildi." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, enerjinin modern dünyada yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini söyledi. Türkiye'de enerji talebinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Altıntaş, "Dünyada 2000-2018 arasında yıllık elektrik enerjisi talebi ortalama yüzde 3 artış gösterirken, ülkemizde yüzde 5 artış gösterdi. Maalesef, ülkemizde enerji konusunda her şey güllük gülistanlık değil." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, hükümetin enerjide dışa bağımlı bir politika izlediğini, enerji kullanımında çevreyi ve doğayı hoyratça kullandığını ve enerjiyi bir rant alanı olarak gördüğünü iddia etti. Türkiye'nin enerjide daha az bağımlı olması için adımların atılması gerektiğini vurgulayan Altıntaş, "1990'larda yüzde 51'lerde, 2002'de yüzde 67'lerde olan enerji arzında dışa bağımlılığımız 2018'de yüzde 72 seviyesine yükselmiştir. Ayrıca, TÜİK verilerine göre 2017'de enerji ithalatımız 37 milyar 204 milyon dolar iken 2018'de yaklaşık 43 milyar dolara ve 2019'da ise 41,6 milyar dolar seviyesinde olmuştur." diye konuştu.

Altıntaş, Türkiye'nin doğal gaz tedarik ettiği ülkelerin fiyatları artırması veya kesintiye gitmesi durumunda bunun siyasi sonuçlarının da olabileceğini, bu sıkıntıların önüne geçmek için doğal gaz depolama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sosyal güvenlik sistemi milyarlarca lira açık veriyor"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini ileri sürerek "Eğer halk geçim sıkıntısı yaşamıyorsa, adalet iyi dağıtılıyorsa, keyfilik yoksa, devletin kapıları tüm insanlara açılıyorsa, bir yerlere gelenler yetkilerini halk için kullanıyorsa o ülke iyi yönetiliyordur. Türkiye'de iş arayanların sayısı milyonları bulmuş. Halk şikayetçi." dedi.

Sosyal güvenlik sisteminin her yıl milyarlarca lira açık verdiğini söyleyen Cesur, açıkların Hazineden tamamlanmaya çalışıldığını ifade etti. Sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferlerin 2019 yılında 196 milyar lira olduğunu, bunun gayrisafi milli hasılanın yüzde 4,5'ine denk geldiğini dile getiren Cesur, "Bu rakam 2020 için 200 milyar lirayı geçti. Bu delik bütçenin faiz borçları ve yap-işlet-devret garantileri kadar büyük bir delik. SGK bütçe açığının kapanabilmesi için gerçekçi, hak ve özgürlüklere uygun bir reformun yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İşsizlik oranı yüzde 30'u geçti"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, açıklanan işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak "İşsizlik oranının yüzde 12'ye düştüğü söyleniyor. Bunun gerçek olmadığını herkes biliyor. Temmuz 2020 itibarıyla 12 milyon 345 bin işsiz var. Bu anlamda, işsizlik oranı aslında yüzde 30'ları çoktan geçmiş durumda." dedi.

Evlenen çiftlerin sayısının 2018 yılında 554 bin iken nüfus artışına rağmen 2019 yılında 541 bine düştüğüne işaret eden Türkkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir stratejisi olup olmadığını sordu.

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin elektrik faturalarına yansıtılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldığını anlatan Türkkan, "EPDK bahsettiğiniz harcamaları direkt yansıtıyor ve dahası elektrik dağıtım hizmeti kapsamında kiralanan bir binanın kira ücreti, kiralanan bir araç ücreti dahi faturalar üzerinden vatandaşa mal ediliyor. Bu açık bir mültezim sistemi. Vatandaş geçim derdindeyken faturaları iyice şişirmenin, pandemiyle yürütülen kötü mücadelenin faturasını dolaylı yollarla yine vatandaşa bindirmeyi tercih etmenizin izahı nedir?" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta