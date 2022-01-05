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TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, grupların, gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "dar ve sabit gelirlilere yapılan zamların etkileri", HDP'nin "yeni ekonomi modeli" ve CHP'nin "sözlü sınavlar" ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Tümü üzerindeki görüşmeleri dün tamamlanan ve temel kanun olarak ele alınan teklifin birinci bölümünün görüşmelerine başlandı.

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AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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