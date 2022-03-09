TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin "yoksulluk ve açlık sınırında yaşanan artışın önlenmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde konuşan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, akaryakıt, doğal gaz ve elektrik gibi enerji giderlerinin, vatandaşların üzerinde yük oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Açlık sınırının 4 bin 552, yoksulluk sınırının ise 15 bin 139 liraya yükseldiğini ifade eden Dede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen Temmuz 2018'den bu yana enerjiden gıdaya temel ihtiyaçlara her gün zam geldiğini öne sürdü.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, milli gelirin 2013'ten bu yana düştüğünü dile getirerek, "Hepimiz bir önceki yıla göre fakirleşiyoruz." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ekonomik krizden en fazla dar gelirli ve asgari ücretli emekçilerin etkilendiğini söyledi.

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasının tarihte görülmediği kadar değer kaybettiğini savunan Beko, "AKP'nin 19 yıllık iktidarında zengin daha da zengin olurken açlık ve sefalet maalesef diz boyu oldu. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmeli, bu olağanüstü zamlar nedeniyle tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar artırılmalı." ifadelerini kullandı.

"İnsafa ve vicdana sığmaz"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, "İki yıl önce küresel salgınla sarsılan dünya şu an belki de bir dünya savaşının eşiğine geldi." dedi.

Maliyetlerin artmasının, bir sarmal gibi tüm dünyada fiyatları yükselttiğini, bu nedenle Türkiye ve Avrupa ülkeleri gibi petrol ithali yüksek olan ülkelerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini anlatan Yegin, küresel gelişmelere rağmen süreci doğru yönetmeye, Türkiye'nin, yaşanan olumsuzluklardan en az etkilenmesi için doğru pozisyonlar almaya çalıştıklarını kaydetti.

Dünyanın zor günler geçirdiğine dikkati çeken Yegin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye de dünyanın bir parçası ama her olumsuzluğa hükümet sebep oluyormuş, benzine, mazota, enerjiye keyfi zamlar yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmak insafa ve vicdana sığmaz. Elbette haklı eleştiriler de var. Asgari ücretin alım gücü elbette tartışılabilir, tartışılmalı hatta asgari ücret, bir istisna ücret olmalı. Asgari ücretle çalışan sayısını en alt düzeylere indirmemiz gerekiyor ki bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

HDP'nin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin, "Türkiye'deki mutsuz kişi sayısındaki artışın nedenleri", CHP'nin, "kamudan ihale alan firmaların sorunları" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.