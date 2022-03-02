TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "tarımsal girdi fiyatlarındaki uzun süreli artışın nedenlerinin araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, birilerinin çiftçinin sırtından zengin olduğunu savunarak, "Tarım sektörü, batan geminin malları mantığıyla yağmalanıyor. Batan gemide hepimiz varız, bu unutulmamalı." dedi.

Türk Lirası'nın değersizleşmesinin çiftçiyi de derinden etkilediğini öne süren Oral, artan mazot fiyatlarının, traktörleri çalışamaz hale getirdiğini belirterek, acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini dile getirerek, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi durumunda "buğday ve ekmek krizi" ile karşı karşıya kalınacağını iddia etti.

Paylan, "Tarımsal destekleri mutlaka artırmalıyız, bunu bir beka meselesi olarak görmeliyiz." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, gıda fiyatlarındaki artışların ana nedeninin akaryakıt fiyatlarındaki artış olduğunu savunarak, "Akaryakıt fiyatlarını indirin, böylelikle gıda fiyatları düşecektir." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son yıllarda dünya genelinde yaşanan olumsuzlukların Türkiye'de de tarımsal girdi maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Özellikle gübre, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında önemli artışların yaşandığını belirten Şanverdi, pandemi ile ülkelerin ihracatlarına kısıtlamalar getirmesinin, arzın azalmasına, talebin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Uluslararası taşımacılıkta fiyatların anormal derecede artmasının maliyet enflasyonunu tetiklediğini aktaran Şanverdi, "Enerji maliyetleri doğal gazda 10 kat artarken petrol fiyatları 50 dolardan 110 dolara yükseldi. Haliyle dünya enerji piyasasında yaşanan bu durum ülkemizi de etkiledi, girdi maliyetlerinin artmasına neden oldu." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Bu arada CHP'nin, "medikal sektöründe yaşanan tıbbi cihaz temin edilmesine yönelik sorunlar" ile HDP'nin "Türkiye genelinde milyonlarca seyyar esnafın içinde bulunduğu çalışma ve yaşam koşullarının belirlenerek iyileştirilmesi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurul hafta sonu da çalışacak

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Genel Kurul, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Meclis, haftalık çalışma günleri dışında cumartesi ve pazar da çalışacak.

"Maskeyi çıkarıyor muyuz artık?"

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil." açıklamasının ardından bazı milletvekillerinin maskelerini çıkardığı gözlendi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, görüşmeler sırasında "Başkanım maskeyi çıkarıyor muyuz artık?" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, bunun üzerine "Serbest, serbest. Sağlık Bakanı öyle diyor ama biz maskeyi takmaya devam edelim." karşılığını verdi.