TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin araştırılması amacıyla sunduğu grup önerisi üzerine söz alan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 21 yaşındaki Doku'nun 782 gündür kayıp olduğunu ya da kaybettirildiğini söyledi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasını normal görmenin mümkün olmadığını ileri süren Coşkun, şeffaf yürütülmeyen bir süreç yaşandığını, şüpheli Zaynal Abarakov'un yurt dışına çıkışına ilişkin etkin bir soruşturma gerektiğini savundu.

Doku'nun annesi, babası ve ailesinin bugün Adalet Bakanı ile görüşme isteğiyle gittiği bakanlık önünde gözaltına alındığını öne süren Coşkun, "Hepimizin vicdani sorumluluğu Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması, faillerin açığa çıkartılması, yargılamalarının önünün açılması için bir an önce araştırma komisyonunun kurulmasıdır." dedi.

İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Gülistan Doku'nun ailesinin feryadını duyarak Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'nı göreve çağırdığını söyledi.

Erel, İYİ Parti olarak bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise yaşananların tüm yönüyle araştırılması için CHP olarak önergeye destek verdiklerini ifade etti.

"İstismar ediyorsunuz"

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Gülistan Doku ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konuyu hassasiyetle takip eden İçişleri ve Adalet bakanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Hassasiyetlerin HDP tarafından istismar edildiğini, provoke edildiğini dile getiren Gülaçar, ilgili tüm makamların, Tunceli Valiliği'nin, bakanlık yetkililerinin, jandarmanın, emniyetin aileyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Gülaçar, HDP milletvekillerinin tepkisi üzerine "Dinleyin Allah aşkına, istismar etmeyin ya, istismar etmeyin. Genç bir kızımızın kaybı veya vefatı, bilmiyoruz ama vallahi istismar ediyorsunuz ya, istismar ediyorsunuz." diye konuştu.

Gülistan Doku için yapılan araştırmaya dair bilgi veren Gülaçar, çalışmaların 261 gün devam ettiğini, hala da sürdüğünü dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "AK Parti bunu kaybettirdi" demediklerini, "bulunmuyor", "aramıyor", "yeterince soruşturmuyor" dediklerini söyledi.

Beştaş, Gülistan Doku'nun ailesinin bugün Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alındığını da iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu konuda, başından itibaren her türlü adımın atıldığını söyledi.

Araştırma önergesi kabul edilmediğinde bu mesele kalacakmış, hiçbir şey yapılmamış veya yapılmayacakmış gibi bir noktaya getirmeye çalışmanın apaçık bir istismar olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Meclis araştırma komisyonunun hangi durumlarda kurulacağı bellidir ama idari ve adli soruşturma ve tahkikat da kendi içerisinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Doku'nun ailesinin Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alındığının doğru olmadığını, emniyet yetkililerince uzaklaştırıldıkları bilgisinin verildiğini söyledi.

Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, ailenin gözaltına alındığı iddiasını yineledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te bir siyasi partinin grup önerisinin, siyasi partiler tarafından kabul ya da reddedilebileceğini ifade ederek, "Fakat konuyu mecrasından saptırmak, yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkisini 'istismar' diye nitelemek... Meclis, bütçesini yaptığı, uygulayacağı yasaları yaptığı yürütmeyi denetlemekle görevlidir." dedi.

Meclis Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş, konuyla ilgili tartışma çıkması üzerine birleşime ara verdi.

Erdoğmuş, aranın ardından partilerin grup başkanvekillerine birer dakika söz hakkı tanıdı.

Akbaşoğlu, Gülistan Doku'nun anne-babası ve kardeşine hiçbir aşamada gözaltı işlemi yapılmadığını, açıklama sırasında marjinal grupların da destek için orada olduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, aile oteline götürülürken, sonradan darp ve başka hususlar gündeme getirilebilir yaklaşımına istinaden tedbiren hastanede muayeneden geçirildiğini ve ardından otellerine ulaştırıldığını anlattı.

"Meclisin yasama ve denetleme hakkı vardır; bu, bakidir." diyen Akbaşoğlu, bununla beraber, devletin kurumlarının bu mesele üzerine herhangi bir şey yapmadığını söylemenin de doğru olmadığını kaydetti.

Engin Altay, gözaltıyla ilgili, yasama organında bu meselenin tartışılmasının yürütme organını yanlıştan çevirdiğini, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Beştaş ise gözaltı işlemine başlandığını ancak durdurulduğunu, bunun da sevindirici olduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "yüreği kor gibi yanan" ailenin acısını anladıklarını belirterek, Gülistan Doku'nun sağ olması için dua ettiklerini söyledi. Akçay, soruşturmanın da bir an evvel sonuçlanmasını dilediklerini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te bütün siyasi partilerin araştırma önergelerinin gereklerini yerine getirebilecek bir siyasi duruş ve tavır sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.

Meclis Başkanvekili Erdoğmuş, grup başkanvekillerine Meclisin hassasiyetine tercümanlıklarından ve Doku ailesinin çığlığına kulak vermelerinden divan olarak minnet duyduklarını söyledi. Erdoğmuş, "Sonuç itibarıyla da Gülistan Doku'nun inşallah sağ olarak bulunması konusunda da bu iş birliğinin ve bu çabanın sürdürüleceği kanaatini taşıyoruz." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin, "arıcılık sektörünün sorunları", CHP'nin "üniversitelerdeki ve yükseköğretim kurumlarındaki sorunlar" konulu grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.