TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

AA, Sinan Uslu - Politika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti", HDP'nin "suç ekonomisinin araştırılması", İYİ Parti'nin "temel tüketim ürünlerinde yaşanan enflasyonun nedenlerinin tespit edilmesi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, öneriler kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

AA / Sinan Uslu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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