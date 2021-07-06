TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin "Giresun'un sorunları", HDP'nin "pandemi kısıtlamalarının kalkması neticesinde işten çıkarılmanın önünün açılmasıyla oluşan işsizlik" ve CHP'nin "orman köylülerinin sorunları" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Öte yandan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi, 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

Genel Kurulda 4. Yargı Paketi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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