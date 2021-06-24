TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin "nefret söylemi ve toplumsal kutuplaştırma" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, iktidarın çözüm sürecinin ardından kullandığı söylemin HDP'ye yönelik saldırılara yol açtığını savundu. Toğrul, "İzmir İl binamıza bir cani girerek katliam yaptı. Bu bir katliamdır, adını doğru koyalım. Provokasyon, aslında medyadaki tetikçilerin kullandığı dildir. Bu dil, Türkiye'ye kazandırmaz, yarınlarına hizmet etmez." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin tarihi boyunca nefret dilinden çok çektiğini, çok sayıda vatandaşın katledildiğini ifade ederek, "Bu iktidar döneminde ise sürekli bir nefret dili var. Ülkeyi yöneten ve herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı, bu nefret ikliminde başrol oynuyor. Siyaset dilinde birleştirici olmak ve toplumun tüm kesimlerini kapsamak yerine kendine oy verenleri kendinden sayıp oy vermeyenleri terörist ilan edebiliyor." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, HDP İzmir İl Başkanlığı'na gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetledi. Ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan her türlü provokasyonla ve terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Yayman, AK Parti'nin Hani ilçe binasına yapılan saldırıyı da kınadı.

HDP'nin meclis araştırma önergesinde yer alanlara alternatif bir kronoloji çıkardığını belirten Yayman, çözüm süreci sonrası terör örgütlerinin saldırılarıyla şehit edilenlerin isimlerini sıraladı, HDP'li yöneticilerin açıklamalarını aktardı. Yayman, "Bu liste uzuyor. Burada maksadımız ölümleri, acıları yarıştırmak değil ama HDP, eğer bir nefret dilinden bahsediyorsa önce PKK terör örgütünü bir kınasın, silah bırakma çağrısı yapsın, şehitlerle ilgili tek bir açıklama yapsın. Bunların hepsi yaşanırken, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye Anadolu'da çok güzel bir söz var. Terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'li Yayman'ın Kürt sorunu hakkında kitapları bulunduğunu belirterek, açıklamalarından üzüntü duyduğunu söyledi. Beştaş, "Eksiklerine, yanlışlarına, hatalarına rağmen bugün de çözüm sürecinin arkasında duruyoruz. İşte bu dil, HDP'yi hedef gösteren, HDP'lileri öldürmeye azmettiren, HDP'lileri Sincan'da yargılatan dildir. İktidar siyaseti bunun üzerine kuruyor. Hüseyin Yayman gibi bir bilim insanının ve gazetecinin bu noktaya gelmesi hakikaten düşündürücüdür. Nasıl böyle dönüş yapabiliyorlar hayretle ve dehşetle izliyorum." diye konuştu.

AK Parti'li Yayman, Beştaş'ın sözlerine, "PKK ve onun siyasi uzantısı HDP barış sürecine kurşun sıktı." karşılığını verdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "Bitlis merkezde bulunan dere ve çevresinin riskli alan ilan edilmesi" ve CHP'nin "Kovid-19 pandemisine karşı sosyal hukuk devletinin anayasal yükümlülükleri" hakkındaki araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

Bu arada terörle mücadele sırasında ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin eşleri ve çocukları Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman