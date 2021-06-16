TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, partisinin, "iktidarları değiştirmeye çalışan dış güçlerin kimler ve hangi çevreler olduğunun araştırılması" konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi üzerinde söz aldı.

Toğrul, AK Parti ve MHP'nin, çoklu krizi aşmak için sürekli "dış mihrak" söylemine başvurduğunu ileri sürdü.

Mahmut Toğrul, iktidarın her sıkıştığında başvurduğu iki temel söylemi olduğunu iddia ederek, "Biri, darbe tehdidi üretip bunun arkasına sığınmak, ikincisi de Türkiye'ye karşı dış güçlerin operasyonunun hamasetine sarılmaktır." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da ülkede ters giden bir şeyler varsa dış güçlere değil, iç beceriksizliklere bakmak gerektiğini ileri sürdü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise AK Parti'nin, işler iyi giderse kendisinden, kötü giderse dış mihraklardan bildiğini öne sürerek, garip ve inandırıcı olmayan savunma tarzının gelenek haline geldiğini iddia etti.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların baş sorumlusunun "saray yönetimi" olduğunu savunan Çakırözer, açlıktan, işsizlikten, borçtan, icradan yaşanan intiharların "dış güçler edebiyatıyla" örtülemeyeceğini, unutturulamayacağını ileri sürdü.

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise "Bayağı ilginç, zorlama bir önerge olmuş; bayağı uğraşmışlar konu bulmak için." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, devletler arası ilişkilerde görünen siyasi, ekonomik ilişkiler, diğer ilişkiler yolunda giderken arka planda istihbarat savaşları, psikolojik harekat, yıkıcı faaliyetlerin devam ettiğini, bunun da görünürde müttefik ülkeler arasında yaşandığını ifade etti.

Son dönemde devlet dışı aktörlerin de zaman zaman kendi amaçları, zaman zaman başka devletlerin aracı olarak bu tür faaliyetlere girdiğini, devletlere siyasi ekonomik, psikolojik zararlar da verebildiklerini belirten Yıldız, Türkiye'nin birçok ülkeye kıyasla, tarihi ön yargılar, güç ilişkileri, başat güçlerin kıskançlığı, ittifak bağımlılıkları gibi nedenlerle bu tür operasyonlara daha çok maruz kaldığını vurguladı.

Yıldız, bu operasyonların daha yoğun ve açık şekilde yapıldığını ifade ederek, "Paranoyak olmaya da gerek yok, saf olmaya da gerek yok." dedi.

Bu konuların bütün devletlerde gizli yürütüldüğünü dile getiren Yıldız, bu önergenin de aleyhinde olduklarını kaydetti.

"Sevr hayalleri için bin bir oyun tertiplendi"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik açıdan çok önemli bir coğrafyada olduğunu belirterek, emperyal güçlerin de yüz yıllardır bu coğrafyada hesaplar kurduğunu ve Sevr hayallerini hayata geçirmek için binbir oyun tertiplediklerini söyledi.

Organize ve senkronize şekilde gerçekleştirilen saldırıların hafife alınamayacağını vurgulayan Akçay, "Dış güçleri görmemek bir aymazlıktır." diye konuştu.

Akçay, Türkiye'nin hem darbe girişimiyle, hem ekonomik saldırılarla hedef alındığını, türlü oyunların denendiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin dirayetinin şer oyunlarını bozduğunu ve bozmaya da devam edeceğini ifade etti. Akçay, şunları söyledi:

"Ülkemizi hedef alan bu saldırıları yok sayanlar emperyal odakların iş birlikçileridir. Çok sayıda devlet tarafından yönlendirilen, desteklenen, finanse edilen PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyenlerin iddiaları kale alınamaz. Milli meselelerimiz söz konusu olduğunda kılını bile kıpırdatmayanların emperyal odaklarla söylem ve eylem birliği yapması Türkiye düşmanlarıyla birlikte saf tutmaktır. 'Dış güçler' söylemini alaycı bir şekilde ele alanlara, ülkemize yönelik tehditleri kale almayanlara şunu söylemek lazım: Dış güçler vardır, Türkiye düşmanlıklarıyla meşhur ve mukavimdirler ve hatta bu odaklarla iş birliği yapan iç güçler de vardır.

Daha ABD Başkanı Biden'in şu sözlerini unutmadık. Bu dış güç gayreti, faaliyeti, operasyonu değil de nedir? Diyor ki Biden: 'Bence ona, yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.' Kim bu muhalif liderler? Muhalif liderler; Kılıçdaroğlu, HDP Eş Başkanları ve İYİ Parti Başkanı Sayın Akşener. Ayrıca devam ediyor, diyor ki Biden: "Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım.' Nedir yol haritası? Kumpas, operasyon. 'Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.' diyor. Kim diyor? ABD Başkanı diyor. Bedeli ödeyecek olan kim? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Erdoğan üzerinden bu operasyonları yapıyorlar, görmediğimizi mi zannediyorsunuz? Ayrıca 'Nasıl çalışacaklarını anlamak için, çevresinde F-15 uçağı uçurdukları savunma sistemi olduğuna göre, ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli' diyor. Bedel ödetmek işte dış güçlerin gayreti, faaliyeti ve açıkça da ifade etmişler. 'Çok endişeliyim' diyor yine Biden. 'Ama benim yaptığım gibi, onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz.' 3 parti ağız birliğini de bunun için yapıyor."

Akçay, "dış güçler" faktörünü görmemenin bir aymazlık veya iş birliği olduğunu kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Akçay'ın ifadeleri üzerine söz alarak, ne söylerlerse karşılarına "dış güçler" kavramının çıktığını, önergenin de "dış güçler", "dış mihraklar" kavramlarının zemininin ne kadar boş olduğunu anlatmak için olduğunu söyledi.

Beştaş, Akçay'ın da bunun siyaset malzemesi olarak kullanıldığını ilk elden ya da ikinci ağızdan bir kez daha teyit ettiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise dış güçleri tarif ederken partisinin genel başkanı Meral Akşener'in hiçbir zaman "dostum Biden" ya da "Biz evimizde çay da içmiştik, bizim öyle eski bir hukukumuz var" demediğini söyledi. Türkkan, Akşener'in "BOP eş başkanıyım" diye caka da atmadığını belirterek, "Atanlara bu laflar gitsin, Sayın Akçay'ın o lafları o atanlara gitsin, Sayın Akşener'e değil." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'nin bütün meselelerinde "ama dış mihraklar" dendiğini iddia ederek, böyle cevap verilmeye kalkıldığında milletvekilinin de "Senin bunda hiç mi günahın yoktu?" diye sorabileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Gazi Mustafa Atatürk'ün gençliğe hitabesinde, "dahili ve harici" ifadesiyle dış güçlerin varlığından bahsettiğini belirterek, diplomatik, stratejik, askeri ve ekonomik başarıların yanı sıra, son bir yıllık sürede Suriye'de Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, Ayn el Arap'tan Sincar'a kadar olan bölgede terör koridoru oluşturulma gayretini bitirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin kendi savunma sanayisi sayesinde saymakla bitirilmeyecek başarılar elde ettiğini anlatan Özkan, birilerinin bu başarılar nedeniyle Türkiye'yi durdurmak istediğini, birilerinin de "dostlarımızla beraber iktidar olacağız" dediğini dile getirdi. Özkan, "İşte dost kim düşman kim burada. Onun için, 2023 istiklalimize ve cumhuriyetimize kasteden, Türkiye'nin egemenlik haklarına düşmanlık besleyen, ister dost, ister düşman, Türkiye'ye kasteden kim varsa onlardan, dahili ve harici bedhahlardan hesap soracağız, onlar işte, bu parlamento çatısı altında olsa da mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin "süt üreticilerinin sorunları", CHP'nin "taşıma sektörünün sorunlarına" dair grup önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı