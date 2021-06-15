TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "Türk Telekom özelinde özelleştirme işlemlerinin ülke ekonomisine fayda ve zararlarının değerlendirilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Hariri ailesinin Türk bankalarından borç alarak Türk Telekom'u devraldığını, Türk Telekom'dan gelen 7 milyar dolarlık kar payını Lübnan'a kaçırdığını iddia etti.

Türkkan, "Türk Telekom'u Lübnanlılara verip zararını Türk bankalarının sırtına yüklediniz. Türkiye, 10 milyar dolar zarara uğratıldı. Bu gariban halkın 10 milyar dolarını cebinden aldınız, elin Lübnanlısına verdiniz. Ülke olarak bir şirkete dolandırıldık." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türk Telekom üzerinden yakın tarihin en büyük organize dolandırıcılığının yapıldığını, kar eden bir kuruluşun peşkeş çekildiğini öne sürdü.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, imtiyaz anlaşması ile Türk Telekom'un işletme hakkının yüzde 55'inin 21 yıllığına verildiğini söyleyerek, "Türkiye, 2026 itibarıyla tekrar bu imtiyaz hakkını vererek oradan bir gelir elde edecek." diye konuştu.

Arslan, "OTAŞ, yüzde 20'si peşin, 5 yıl vadeli, 6,5 milyar dolar ödemek zorunda olduğu halde Danıştayın bir kararı nedeniyle 7 milyar 55 milyon doları peşin verdi. Peşin verdiği için de daha sonraki yıllarda aldığı temettü ile elbette verdiği paranın bir kısmını aldı. Bu dönemde Hazine'ye toplam 15,5 milyar dolar aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un, yıllar itibarıyla güçlenmeye, finansal performansını artırmaya devam ettiğini, pandemi döneminde 2,2 milyon kişiye sabit internet hizmeti götürdüğünü anlatan Arslan, "Türk Telekom, atıl ve kullanılmaz durumdaki gayrimenkulleri sattı, buradan 500 milyon lira elde etti. Aldığı gayrimenkuller ve yaptıkları ise 2 milyar lira." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin, "iflas talebinde bulunan Atlasjet Havacılık AŞ'de görevli personele ait maaşların ve tazminatların ödenmemesi" konusunda verdiği araştırma önergesi ile HDP'nin, "hasta mahpusların yaşam hakkının güvence altına alınması"na ilişkin genel görüşme önergesinin bugün görüşülmesi önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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