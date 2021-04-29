TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "TRT'nin kamu yayıncılığına geri dönebilmesi, tarafsızlık ilkesine uygun yayın politikası geliştirebilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

CHP, HDP ve İYİ Parti'den kürsüye çıkan milletvekilleri, TRT'nin yayın politikasını eleştirdi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise TRT'nin, Türkiye'yi son yıllarda küresel ölçekte aktif şekilde temsil ettiğini, güçlü yayın politikası ortaya koyduğunu anlattı.

TRT'nin, son yıllarda milli ve manevi değerleri önemseyen çok kaliteli yapımlar ortaya koyduğunu, bu yapımların küresel ölçekte takdir gördüğünü söyleyen Gündoğdu, TRT'nin yaptığı dizilerin, Türk dünyasında, Orta Doğu'da ve Avrupa'da dikkatle takip edildiğini aktardı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi reddedildi.

Daha sonra HDP'nin, "Kobani protestoları sırasında yaşanan ölümlerin araştırılması" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, yargıya intikal etmiş olsa da bu konuda komisyon kurulmasının mümkün olduğunu savundu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, halk adına denetim yapan TBMM'nin, böylesi önemli bir konuyu da geçiştiremeyeceğini ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, HDP'nin, devam eden yargı süreciyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiğini, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

Tunç, "Bu konuda maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan bağımsız yargıdır. Dosyada delilleri, bu olayların başlamasında ve daha sonra şiddet olaylarına dönüşmesinde etki olup olmadığını değerlendirecek olan da yine bağımsız yargıdır." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından HDP'nin ve CHP'nin, "öğretmenlere ek ders ücretlerinin yasalara aykırı şekilde kesilmesi" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup öneri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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